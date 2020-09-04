中華食(4205)為提高生產效益及未來5年產能擴張計劃，正式啟動南台灣高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」投資案，並向屏東縣政府送件提出申請。

中華食品屏東潮州廠是在1989年設置，占地約1.2萬坪，原先設立的飲料生產線目前並無使用，僅用生產部分豆腐產品，形成大樹與潮州廠的土地利用不均衡現象。中華食品原規劃高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」案，規劃把大樹廠產能更新並遷入潮州廠。中華食品高雄大樹廠目前占地3000坪，廠內設立豆花、白豆腐及雞蛋豆腐生產線各2條，訂單滿載產線爆滿，廠區 也沒有再擴充的空間，也因此有生產產能向屏東潮州發展方案提出。

台灣的豆腐市場主要分為盒裝豆腐、傳統板豆腐市場，近年外食人口增加，拉動餐飲市場成長，中華食品除了餐飲布局外，在零售通咯如便利商店及量販量等也有所著墨。中華豆腐在盒裝豆腐市場市店率約在7成左右，盒裝豆花在超市、大賣場的舖貨率仍以中華豆花為第一品牌。

(時報資訊)