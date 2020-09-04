長抱特斯拉的部分投資人押注該公司成長展望，但也在今年股價高點尋求獲利。特斯拉周四出現連續第三日的下跌，周四收跌9%，報407美元。

市場分析師稱其為短期的獲利了結，主要是特斯拉計畫從市場籌資50億美元，以及第二大股東巴美列捷福(Baillie Gifford)在股市的拋售獲利。

巴美列捷福表示，該投資公司仍強烈支持特斯拉，但由於規範限制了對客戶投資組合的權重，不得不賣出被動持股。

根據Refinitiv的數據，巴美列捷福減持股份到4.25%，相較於去年底的7.67%持股，降為特斯拉第四大股東。交易員表示，巴美列捷福是在授權範圍內被迫賣股的股東。但隨著公司賣出50億美元股票，核心投資人有獲利跡象。

特斯拉自去年十月的第三季實現馬斯克獲利的承諾，股價已上升近九倍。公司已經進入連三個季度的獲利，使其進入標普500指數。該指數每季度清算，符合資格公司隨時可列入該指數。

特斯拉與蘋果股價在周四的大跌，被認為是導致華爾街喪失信心的主因之一，同時兩家公司也在本周分拆了股票。

(時報資訊)