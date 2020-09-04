台北市一名女子疑似出現婆媳問題，在上月初在臉書上留下一篇文章走上絕路，開頭是「我的婆婆殺了我」，引發網友熱烈轉發，誇張的是娘家竟是看到臉書才得知女子永遠離開了，該名女子的娘家也在臉書指出，婆家不准娘家人碰遺體和遺物，連告別廳都用最小的。

該名女子在臉書上絕望寫下，與老公、兒子道別，「嫁來的幾年，每天過得膽戰心驚，天天看人臉色，已經沒力氣走下去，親愛的朋友，認識大家很好，讓我度過一段正常的愉快時光，讓我曾經有力氣逃離痛苦的地獄，只是我自己又走進了新的地獄，然後無法再改變了。早安、午安、晚安，永遠不見，我解脫了。」

女子過世後，娘家甚至完全沒被通知，直到發現臉書動態後才發覺不對勁，且對方還提出無理的要求，娘家沒有權利碰觸遺物，沒有孫子探親全，連訃聞中也沒有寫上父母和兄弟姊妹的名字，甚至娘家想看留下來的手機，都必須簽借據，規定2至3天內要歸還。

死者閨蜜也在臉書上指出，婆婆還想辦法要刪除臉書遺言，且告別式被舉辦在最小的廳，讓遠道趕來的朋友、同學等人，都在外罰站；網友看到後紛紛指出，「真的太傻了」、「遇上惡劣的婆婆要跟她槓上啊！結束生命真的不值得」替死者抱不平。

北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，言語霸凌是「家庭暴力」所規範的，長期的言語辱罵都是精神暴力，如有這種情形就可通報受理，陳淑娟也提醒，長期受到言語暴力，受暴者也可申請保護令，如申請保護令後，未有改善，警方可以現行犯逮捕施暴者，並處1年以下有期徒刑。

陳淑娟說，親友也能幫忙尋求家暴中心協助，會協助受暴者如何自我保護或蒐證申請保護令，並派專業人員協助，如涉及法律服務，也有律師可協助，通常遇到精神暴力很難舉證，建議可用手機錄音或對話截圖的方式。

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(中時 )