台北3C電腦展9月4日開展，全國電子Digital City準備11大全球知名3C品牌資通訊新款夯品，並派出近百位3C達人現場服務民眾，現場還特別規劃了任天堂SWITCH遊戲機體驗專區，揪消費者一起來體驗最新潮的智能3C。

開展首日，總統蔡英文蒞臨全國電子Digital City攤位，親自量秤比雜誌還要輕薄、只有890克的台灣精品－Acer Swift 7筆記型電腦、體驗專為玩家和內容創作者打造的ASUS ROG Zephyrus DUO 15雙螢幕電競筆電、現場還與民眾互動，玩起超夯的SWITCH遊戲機及健身環，感受智能3C帶來的趣味及全新體驗。

進入開學季，全國電子Digital City５大亮點，蒐羅acer、ASUS、APPLE、LENOVO、HP、LG、MSI、Microsoft Surface、GIGABYTE、Dynabook、AVITA等11大全球知名品牌筆電，從文書款、輕薄款、電競款，講究效能或者追求美型均有。

(工商 )