方媛經營網紅事業有聲有色。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

郭富城3年前閃婚生女。（圖／中時資料照片）

54歲天王郭富城3年前閃婚迎娶小他22歲的方媛，育有2女，先前因王思聰爆料「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，讓方媛捲入天王嫂訓練營疑雲，方媛則親上火線澄清：「謠言，遇事冷靜不盲從，謠言自破不用攻」，最近她又被港媒爆料，指網紅出身的她近來積極經營事業，將兩個女兒交給父母親照顧，似乎沒時間當家庭主婦。

方媛上月過33歲生日，隔了兩天才曬出認證照，並罕見貼出一家四口照片，以行動打臉外界傳聞，證明和老公郭富城感情依舊甜蜜。近來方媛頻在微博分享美照和業配文，據《東方新地》報導，一改婚前低調風格，方媛婚後不僅得到郭富城的寵愛頻曬幸福日常，私下也有許多廠商相中方媛的甜美氣質求合作，微博中出現名牌衝浪板和美膚產品的合作，荷包賺滿滿。

報導指出，婚前經營網紅事業有聲有色的方媛，婚後多了天王嫂這塊招牌加持，工作更是絡繹不絕，成為許多品牌力邀站台的寵兒，然而有得就有失，知情人透露獅子座的方媛頗熱衷網紅工作，成為焦點，工作量已多到只好拿帶女兒的時間補貼，先前郭富城愛屋及烏在自家豪宅樓下幫方媛父母買進一戶，方媛便因父母住的近的優勢，常托二老照顧女兒。

而郭富城經紀人小美先前曾讚方媛乖巧，「斯斯文文的」，跟方媛父母也熟，偶爾探望兩老時也會幫郭富城照顧女兒，貴為CEO的她發揮全能經紀人能力，然對於方媛忙經營網紅事業沒空當媽的傳聞，方媛本身暫無回應。

(中時新聞網)