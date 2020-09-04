加利科技公司遭踢爆用陸製口罩混充台製「魚目混珠」，老闆林明進昨接受電訪時喊冤，強調引進的陸製「工業用口罩防護力達99.9％，比醫用口罩95％還高。」對此，胸腔暨重症醫師黃軒表示，許多人都用「防護力百分比」來宣傳，真的會誤導民眾，因為防護力99%，不代表防毒力也是99%，更不意味可防血水99%。

黃軒指出，考慮防護力的問題，需先了解「防護的對象」是誰！依防毒功能不同，工業用口罩是為了防塵、防PM2.5，但醫用口罩則是為防飛沫、病毒。此外，兩者的防水功能也不同，工業用口罩不防血水，也不一定防水，但醫用口罩則能防水及血水。

黃軒也說，工業用口罩與醫用口罩的「國家標準驗證」不同，其實一般民眾可以看其產品標註是「CNS14774」或「CNS15980」來分辨。「CNS14774」 是國家標準驗證専給醫療用的口罩，而「CNS15980」則是國家標準驗證専給工業用的口罩。

黃軒叮嚀要「好好看標籤！」工業用的口罩不是醫用口罩，兩者從不是等號，防護力99%，不代表防毒力也是99%，更不意味可防血水99%。有效的工業用驗證的囗罩。

黃軒表示，在台灣宣稱醫療用的口罩，須通過醫療器材查驗。一般醫療口罩需通過「CNS 14774囗罩」的嚴格測試，而要有效的過濾病菌微粒，又得加上「CNS 14775」的測試才合格，且通過檢驗後，還要依不同功能和設計，再分成不同的等級。

黃軒提到，至於工業用的口罩，在台灣針對防塵、防PM2.5細懸浮微粒，須通過CNS15890的驗證，才是真的可以防PM2.5細懸浮微粒。而政府已於2017年6月公布CNS 15980「防霾(PM2.5)(2.5微米)口罩性能指標及試驗方法」的國家標準，依防護效果分為A、B、C、D四個等級。

黃軒強調，不要再說，現在所有的防霾（PM2.5）的口罩上，第一層也是使用PP 可防潑水紡黏不織布，「理論上」是可以有效隔絕有病原的飛沫或血液附著傳染，但「請實際」上必須通過至少「CNS14774」醫療標準驗證，才是真的醫療用囗罩。

(中時新聞網)