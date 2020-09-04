近日驚傳口罩國家隊混充中國製品，引發爭議。民進黨立委許智傑今日表示，加利口罩老闆林明進採買中國廉價低品質的口罩，再偷天換日，又說是中央給很大的壓力才這麼做，這種說法根本是自己貪心賺錢的說詞。

身為口罩國家隊一員的加利口罩，昨日傳出進口中國製337萬片非醫用口罩，並混充流入實名制口罩通路。但林明進對外喊冤，進口的口罩防護率達99％，比很多國家隊的口罩品質還要好。並批評有部分國家隊廠商沒有交貨，導致其他廠商必須負荷，因此才買料請友人生產，對口罩防護力有絕對信心。

許智傑指出，口罩外交有可能有中國廉價低品質的口罩送到其他國家，這是不肖廠商的惡劣行為，政府也是受害者，希望政府可以嚴加徹查，避免讓一兩粒老鼠屎壞了整鍋粥。

針對國民黨打算對提出美豬公投。許智傑表示，美豬美牛的兩難問題，一是安全疑慮、二是國際貿易，2012國民黨在國際標準尚未出爐前強推，現在Codex安全標準出來後又炒作反對，希望國民黨主席江啟臣出面講清楚，究竟是反美？反公平貿易？還是只是反民進黨？

外傳前立法院長王金平可能會接受國民黨主席江啟臣之託，參加中國9月舉行的海峽論壇。許智傑指出，捷克議長率團支持台灣受到中共的威脅壓迫，美國歐洲等國也紛紛表態支持台灣，國民黨還挑這個時間去給中共摸頭，真的是不恰當的行為，人必自侮而後人侮之，建議王金平院長三思，取消這個念頭。

(中時 )