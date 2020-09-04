口罩國家隊成員加利公司老闆林明進，竟涉及進口大陸製口罩，流入台灣販售，還不滿表示「以國家隊為恥」，引發撻伐，台中上好生醫科技甫響應捐贈2萬個台捷國旗口罩，獲悉後站出來力挺國家隊，上好生醫科技總經楊勝得4日強調「國家若需要我，自願加入口罩國家隊，以當國家隊為榮」。

以印刷起家的楊勝得，農曆春節時見新冠肺炎疫情，民眾一罩難求，擴大生產線投入生產口罩業務，他說，4月1日要加入口罩生產時，需先取得藥證，而且口罩材料資源不足，直到6月9日拿到藥證許可，政府宣布口罩停止徵用到6月底，上好生醫剛好開始銷售口罩。

楊勝得賣口罩也看好商機，尤其出身印刷專業，生產一般醫療用的口罩需求，還生產各種造型色彩，有公司行號要客製化特別的口罩外觀，大獲喜愛。

日前響應立法院副院長蔡其昌與立委張廖萬堅等人，捐贈口罩給捷克代表團，轉贈這份台灣人的友誼，蔡其昌強調，這兩款口罩分別是2萬片防疫口罩與300片科技口罩，是台灣科技實力與對捷克友誼的展現，台灣從日產100萬片口罩到2000萬片口罩過程，全世界都看見台灣人的韌性，幫助國人，更有餘力幫助全世界疫情嚴重的國家。

張廖萬堅說，許多歐洲國家政要對台灣都非常支持，這次捷克議長率團前來訪問台灣，在中華民國的國會演講，非常難能可貴。特別感謝口罩國家隊這些企業對台灣外交支持，不僅幫助台灣國內防疫建起第一道防線，更展現台灣科技與防疫實力幫助全世界，捷克代表團會很喜歡這個代表兩個友誼的國旗口罩。

楊勝得指出，上好生醫響應捐贈捷克台捷國旗口罩，還生產台灣國旗口罩，中央之前有向他詢問是否加入口罩國家隊，他也投入資金與大量設備，加入口罩生產的行列，「只要國家需要我，我會以當國家隊為榮」，台灣遭遇疫情考驗，誰都不能置身事外。

(中時 )