新北市新莊一對父母2019年遭41歲李姓兒子家暴，申請保護令，法院要求李姓兒子必須搬出家中，未料，李兒事後又多次回到家中，辱罵父母「垃圾父親」、「要斷絕關係，過世不會來送」、「衣服脫光也沒人看」等語，甚至還砸椅子，使年邁的父母心生畏懼；新北地院認為李男不思反哺感念親恩，判7千元罰金，並不得再接近雙親住所。

李嫌是名理貨員，月薪約1萬多，因工作不順，常將脾氣出在父母身上，雙親不堪其擾，去年初向法院申請保護令，法官裁示李嫌2年內不得接近父母，並要求在1月28日遷出家中。

但李嫌4月底以思念雙親為由，在得到李母同意下，回到家中吃飯，未料才吃完飯沒多久，李嫌又對兩老大罵「X你娘」、「垃圾父親」、「要斷絕關係，過世不會來送」、「衣服脫光也沒人看」，隨後便離開家裡。

李嫌5月1日再度違反保護令，表示身上缺錢，希望母親能借錢給他，遭到拒絕，李嫌勃然大怒，開始拿起椅子就是一陣亂摔，甚至咒罵老母你就算脫光，狗也不會幹你」、「要斷絕母子關係」、「死了也不會回來送你」，使母親心生畏懼，報警處理。

新北地院認為，李嫌辱罵雙親造成2人心裡不安，又違反保護令，應予懲罰，但事後雙親表示願意原諒兒子，加上李嫌已有悔意，再評估其收入後，決定依違反保護令罪裁罰7000元，並要求李嫌遠離住所，不可再騷擾雙親。

(中時 )