由彰化縣政府主辦國內唯一，也是彰化年度最大秋收民俗文化慶典，「2020二水國際跑水節」將在10月31至11月1日連續2天熱鬧登場，往年活動都吸引近萬人到場朝聖，彰化縣長王惠美說，今年特別推出台鐵CK-124「三鐵跑水小旅行」套票，讓民眾搭乘老火車暢遊二水，細細品嘗，體驗農村浪漫之旅。

連續舉辦多年的彰化二水跑水節，今年推出三鐵小旅行，第一鐵就是鐵支路，從彰化搭乘蒸汽火車抵達二水、接著第二鐵，就是騎乘鐵馬暢遊二水，體驗二水豐富的自然景色，第三鐵就是鐵腿，一整天精彩的深度旅遊，保證讓你鐵腿。

今年特別推出台鐵CK-124「三鐵跑水小旅行」套票，讓民眾搭乘老火車暢遊二水，細細品嘗，體驗農村浪漫之旅。(吳建輝攝)

王惠美表示，今年國寶級CK-124蒸汽火車加入二水跑水節，為活動增添不少色彩，幸運搶到套票的民眾，將從彰化火車站上車，搭乘CK-124蒸氣火車，一路到二水源泉車站，在二水品嘗金牌廚師準備的「古早味農村饗宴」後，騎乘鐵馬暢遊二水，並安排導覽員進行詳細解說，更深刻的了解在地文化。

活動記者會還特別開出迷你版CK-124站台。(吳建輝攝)

王惠美說，二水地靈人傑，前副總統謝東閔的故鄉，這裡還有鄭氏古厝，林先生廟，螺溪石硯、百年醬油老店，及街上隨處可見的巴洛克式建築等等，擁有相當豐富的文化資產，都值得民眾細細品嘗，歡迎所有喜歡老火車及跑水節的民眾，一起到二水共襄盛舉。

王惠美介紹在地美食時，強調都是使用彰化健康豬，絕對不吃瘦肉精的豬肉。(吳建輝)

活動資訊可上彰化縣文化局活動官網：https://enixyoung.wixsite.com/2020water，而「三鐵跑水小旅行」套票９月７日開放報名，報名網址 ： https://reurl.cc/v1g7Gj

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