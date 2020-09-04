男星澎恰恰上月初宣布破產，認了欠下2.4億的債務，澎恰恰當時在記者會向債主喊話不會逃避、強調自己還有「產力」，承諾一定會還錢，而事發近一個月後，澎恰恰稍早則在臉書發長文，感謝債權人幾乎都高抬貴手，讓他有時候思考和處理，澎恰恰在文中向表達感謝：「感謝所有債權人的包容、高抬貴手，讓我在人生旅途中，最後一搏」。

澎恰恰上月宣布破產後，他的臉書都沒有更新，直到稍早澎恰恰則首度發文，澎恰恰直言：「負債是難堪的事，不但得罪人，也拖了太多無辜的人」，不過澎恰恰強調，欠債還錢是天經地義「雖然我已屆花甲之年，不變的原則是不負人」。

外界都很好奇澎恰恰的破產原因，但他仍不打算透露，澎恰恰只強調，他會加倍努力，不過澎恰恰也在文中透露「身體、精神狀態都已負荷到極限」，但他表示仍會坦承面對「我會拼了老命，絕不放棄！」並感謝外界好朋友相挺，澎恰恰表示，法律是不能捐款給個人，身為公民還是得尊重法律。

最後，澎恰恰也感謝債權人高抬貴手，給他時間思考、處理「感謝所有債權人的包容、高抬貴手，讓我在人生旅途中最後一搏」。

諸位好友： 生命的過程中有太多太多的事無法預料....... 負債 是難堪的事. 不但得罪人.也拖了太多無辜的人.... 這事 我絕對承擔！ 所有的債權人幾乎都高抬貴手. 給我時間思考 處理. 12萬分感謝🙏 欠債還錢... 由澎恰恰的大鼻峒發佈於 2020年9月3日 星期四

(中時新聞網)