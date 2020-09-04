人妻的臉書已轉變成紀念帳號，不少親友在動態牆上留言悼念。（翻攝臉書）

一位張姓婦女疑似因不堪婆婆長期言語霸凌，在8月9日凌晨於臉書寫下251字，字字控訴「我的婆婆殺了我」，隨後輕生。而她離世後這篇文近日內在網上發酵，不僅討論度竄升，許多網友怒喊「太心疼」外，網友也肉搜出張女老公的7年前的貼文，他喜獲一子開心分享出短短13字，卻再度惹毛全網。

人妻的發文在臉書傳開後，不少網友感到心疼且憤慨，龐大的網友湧入張女臉書悼念，祝福她「一路好走」，同時間也有許多網友將矛頭轉向張女的老公，痛罵：「老公呢？發生這種事老公在幹麻？」不久後老公的臉書快速被肉搜出來。

而其中一篇7年前老公發出的舊文，內文主要是他開心分享張女產下小孩的畫面，但他的內文卻寫下13字：「昨天，我送了老婆一份超棒禮物~^___^/」。這篇文發出後讓網友暴怒，紛紛撿到槍留言怒嗆：「看完拳頭都硬了」、「到底誰送誰禮物，真敢講」、「這種話他說得出口」。

不僅如此，張女的親友也在臉書上爆料，張女過世後，夫家對娘家隱瞞過世消息，事情會曝光是因為張女妹妹看到她臉書發文有些異常，主動詢問卻獲得姊姊離世的消息；此外夫家更禁止娘家探視遺體並禁止觸碰遺物。網上甚至還流傳疑似張女的訃文，令人髮指的是訃文上竟沒有張女父母的姓名，這些行徑也讓張女的家人無法諒解，也讓全網譁然。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)