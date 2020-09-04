林姓女子懷有身孕，逛超商時不慎遺失裝有6萬元的錢包，幸好被超商店長撿到，警方協助交還失主。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

家住苑裡鎮泰田里25歲林姓孕婦，3日下午3時許騎乘機車至社苓里某超商購物，因懷孕約7個多月，挺著大肚行動不便，不慎遺失裝有現金6萬多元的皮包，所幸皮包被機警超商店長拾獲，並向警方報案，順利將皮包物歸原主。

警方表示，昨日下午3時許接獲超商陳姓店長報案，稱在超商置物架上有1個皮包，裡面裝有6萬多元，警方趕赴現場，調閱超商四周及路口監視器，發現有1名孕婦神色慌張，正在超商旁停車場翻找機車置物箱，疑似在尋找東西。

警方立即上前詢問林女，經過監視器畫面比對確認，林女就是該皮包遺失物的主人，她表示，遺失的6萬元是準備用來買嬰兒用品，但她先在超商購物結帳後，又在店裡停留約3分鐘，四處逛逛有無其他日常物品可買。

林女說，當她走到停車場準備騎乘機車返家時，嚇然發現隨身攜帶皮包不見，折返超商內找尋又找不到，心想可能因懷孕行動不便，手上又拿了許多購買物品，才會不小心將皮包遺落在超商內貨架上，幸好店長「拾金不昧」，原封不動歸還。

(中時 )