時任高雄市長韓國瑜軍人節前往參加高雄忠烈祠公祭活動。（圖／高雄市政府）

前高雄市市長韓國瑜，去年軍人節出席壽山忠烈祠秋祭國殤典禮並擔任主祭，與軍方代表、市府機關首首長及八二三砲戰長者會面，市政府發布照片中，一張身穿西裝，領銜軍士、官員昂首向前行的照片，大獲韓粉好評。今年軍人節有韓粉重貼該照，感嘆韓的領袖風範現任高雄市長陳其邁該來看看。

網友在臉書粉絲專頁「韓家軍 市政宣揚」發文，表示不知道軍人節陳其邁有沒有去忠烈祠祭拜？並附上去年韓國瑜出席壽山忠烈祠秋祭國殤典禮的照片，大讚：「送他一張韓總去忠烈祠的帥照！」

文章一出，韓粉迴響熱烈，紛紛留言：「真正的三軍統帥」、「這張真的很帥，我只相信韓國瑜，陳其邁還在蜜月期啦」、「支持韓國瑜，從沒離開」、「韓國瑜這樣的一股正氣和氣勢贏了」、「54088忠烈祠沒有你立足之地」、「真有總統的風格」、「英姿煥發」。

也有韓粉表示：「該當的没當上，不該當的卻當上，老百姓自求多福吧！」「高雄失去韓國瑜是高雄人的損失」、「沒了韓國瑜中華民國都快被消失了」。

(中時新聞網)