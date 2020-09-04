美科技股殺聲隆隆、VIX暴升，道瓊重挫807點，台股難置身事外，指數開低早盤一度重挫逾200點後，跌幅收斂，今新台幣強升約2角，呈現股匯不同調，終場台股收跌120.02點、報在12637.95點、成交量為2305.37億元；台股周線翻黑、本周指數跌90點。

在美科技股遭空方襲擊，博通警示蘋果出貨恐延遲，蘋概三大指標股今臉色鐵青，台積電(2330)弱勢走跌、跌幅約1.6%，股王大立光(3008)開低震盪，午盤後跌幅收斂，終場收跌1.08%，鴻海(2317)則收跌約1%。

權值股今僅零星個股有撐，聯發科(2454)5G打入美國市場，午盤股價黑翻紅，終場收在平盤，守住600元大關、報在603元，面板雙虎今展現強勢抗跌，受惠NB需求大好，友達(2409)大漲4.6%，群創(3481)收漲1.95%。

太陽能、風電、鋼鐵、生技族群今為資金避風港，國碩(2406)早盤後一路鎖住漲停，達能(3686)也收在漲停，太極(4934)、合晶(6182)、中美晶(5483)等也全數收漲，另外，綠電族群挾題材發威，中興電(1513)收漲逾5%，中鼎(9933)與美商奇異合作拿下台電高達千億元的興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程案，今大漲逾6%，萬年清(6624)取得標案中的廢水處理系統訂單，午盤後攻上漲停鎖住。

分析師指出，在美股重挫下，台股短線可能先回測12500至12300點支撐區間，近期較可能在月季線間盤整，今日美日台歐將展開供應鏈重整會談，需留意大陸方面對台美關係進展的反應，台股將持續受國際市場消息波動影響，惟目前中長期均線仍呈現多頭排列，整體中多格局不變。

(時報資訊)