光學鏡頭廠-佳凌(4976)及影像處理廠-欣普羅(6560)受惠遠距辦公及線上教學帶動視訊需求大增，且佳凌車載鏡頭訂單湧入，讓兩家公司第3季業績看好，兩家公司均預估，第3季業績會比第2季好，佳凌訂單甚至已滿到10月，今天兩家公司股價同步逆勢收高。

佳凌是國內唯一專注且深耕在車載鏡頭領域的光學鏡頭廠，從已淪為紅海殺價競爭的倒車影像及環車影像等低階車載鏡頭到高階自動駕駛及光達鏡頭，佳凌都有生產，且公司主攻汽車原廠，不走AM市場，今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆發，各國封城封國導致車廠停工，單眼相機訂單亦幾乎歸零，讓佳凌上半年營運陷入谷底，不過隨著疫情逐漸受到控制，各國陸續解封，車載鏡頭訂單激增，加上視訊鏡頭需求強勁，佳凌業績自7月起回穩。

佳凌自結7月合併營收1.17億元，稅後虧損為800萬元，年成長42.86%，單月每股淨損為0.07元，累計前7月稅後虧損為8438萬元，每股淨損為0.74元。

佳凌董事長劉嘉彬表示，很多車廠將明年生產機種拉到年底生產，把大陸生產的產品拉到佳凌生產，讓公司訂單已滿載到10月，部分產品訂單能見度甚至到12月，預期下半年營收會比上半年好很多，成長幅度有機會達40%。

欣普羅光電以開發數位相機影像IC起家，為專業影像處理、軟硬體開發及系統整合廠，影像產品應用範圍廣泛，如：網路攝影機(IP Camera)、隨身式監控錄影機、警用電擊槍攝錄模組、車廠內建之前裝行車紀錄器影像處理、醫療及工業用之內視鏡影像軟硬體系統整合、隨身監控錄影機影像模組等。

受惠於實物投影機訂單滿手，欣普羅光電7月合併營收攀升至5487萬元，月增4.23%，年成長119.03%，單月稅前盈餘為1063萬元，稅後盈餘為853萬元，單月每股盈餘為0.49元，累計前7月合併營收為2.35億元，年成長6.12%，稅後盈餘為2258萬元，每股盈餘為1.29元；在訂單強勁下，欣普羅預估，第3季業績會比第2季好。

(時報資訊)