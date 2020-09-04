2020年《天下企業公民獎》近期公布評選結果，代理摩斯漢堡的安心（1259）自200多家企業中脫穎而出、連4年獲獎，並榮獲中堅企業組第8名，為今年全台食品業及餐飲服務業者中唯一獲獎的企業。

安心表示，公司秉持貢獻人類、貢獻社會的經營理念，積極推行企業社會責任(CSR)，始終堅持提供顧客最安心安全的產品，2006年便引進生產履歷、在地食材、契作農場等綠色3合1採購政策，從源頭進行把關，並維持高品質食材的穩定供應。

安心也長期支持台灣在地小農，以蔬果類的蕃茄及檸檬為主要合作產品，並自2015年開始長期與「鄰鄉良食」等社會企業合作，定期定量透過長期購製作成美味餐點，以保障小農收入，同時提供顧客安心安全的食材。

安心日前力邀台南、高雄、屏東3大縣市鄉鎮農漁會北上展售及通路促成媒合，以企業品牌的力量帶頭，實際行動採購消費在地農漁特產。未來將持續尋求理念相近的供應商合作，確保食品安全無虞及提供優質食材。

同時，安心提供年輕人及二度就業者工作機會，除了門市發放績效獎金，更推出「員工持股信託」方案，基層主管績效達標即可參加，員工則提撥月薪10％，由公司提撥相對金額至個人信託帳戶內，為員工定期定額投資公司股票，除可穩定理財、亦能分享經營成果。

此外，摩斯漢堡英文名稱MOS為山（Mountain）、海（Ocean）、日（Sun）的簡寫，2018年起與內政部營建署主管的國家公園攜手合作推廣環境教育，員工以行動參與清除外來種植物與淨灘活動，並號召社會大眾認識國家公園的環境保存保育，共同以行動愛護地球環境。

(時報資訊)