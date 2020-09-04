布拉格市長賀吉普來台參訪，外界好奇捷克總統對於一中原則的詮釋，與賀吉普的解釋不太一樣，賀吉普4日對此表示，他在這裡不是代表捷克，而是布拉格市，捷克外交部說城市與城市的姊妹關係，完全是城市的責任。

為歡迎遠道而來的布拉格姊妹市，台北市長柯文哲今早前往賀吉普下榻的飯店，兩位市長閉門會談相見歡。

接受媒體訪問時，賀吉普有提到一中原則，而所謂一中政策是保持可詮釋的彈性，外界認為有沒有可能台灣就是所謂一中的中，柯文哲對此表示，這是捷克內政問題，台北市不會去干涉。

被問及中華航空有無改名必要，賀吉普指出，華航的名字要不要改，就要看華航跟台灣本身，可是如果台灣和布拉格開始有直飛的話，他會非常樂意的跟所有布拉格市民介紹，華航其實是來自台灣的航空公司。

有媒體提問，當面對到大陸政府及來自大陸壓力時，如何在決策的過程中對抗壓力，做出正確的事情？賀吉普回答，他舉例原本布拉格交響樂團要到大陸表演，現在取消改到台灣表演，他認為這就是很具有代表性的決策。

有關捷克總統對於一中原則的詮釋，跟他個人的解釋有點不太一樣，賀吉普說，他在這裡不是代表捷克，而是布拉格市，曾在捷克外交部談過這個議題，捷克外交部是說，城市與城市的姊妹關係，完全是城市的責任。

(中時 )