蔡英文總統視導「國防醫學院」，肯定軍醫堅持著國防精神，並期勉是國防醫學院學生為國家與國軍，當一個最關鍵的行動者。為了成為「未來的軍醫」，也為了開創「軍醫的未來」。

此外，總統指出，在今年疫情危機時，除了有後備戰士投入口罩生產，更有軍醫戰士發揮戰力，成為第一線疫情醫療主力，不僅讓臺灣的防疫能力受到國際的肯定，後備和軍醫的貢獻，也讓國人肯定國軍。

總統聽取簡報、參觀後也頒發加菜金，慰勉官兵及醫護人員的辛勞與付出。

總統致詞時指出，國軍的任務不僅要以武裝力量捍衛國土完整、保障民主自由、確保社會民眾安全，更要以充實的軍事戰力，嚇阻敵人來犯。

總統說，作為國家象徵的國軍，要落實「為何而戰，為國家生存發展而戰；為誰而戰，為百姓安全福祉而戰」的國防精神，在平時，就要讓國人對國家有信心，對國軍有肯定。

總統也提到，國防醫學院不僅在107年及109年通過教育部推薦「高等教育深耕計畫」，創下軍事院校獲得該項殊榮的首例。經過教育部評估，軍事醫學院的雙語教育水準上，也是軍事院校中的第一名。

總統認為，照顧國軍官兵，是她身為三軍統帥最重要的責任。希望國防部嚴德發部長帶領軍醫局儘速完成規劃，落實執行。第一、軍陣醫學在平時，更是確保現役官士兵體能和安全戰力的重要指標，各營區單位的軍醫人員和醫療裝備是否足夠，請進行檢討。

總統指出，第二，在臺北的三軍總醫院，具有醫學中心的醫療品質，如何擴大到其他地區的軍醫院，請規劃評估。

總統也提到，第三，軍醫官士兵的人事經營管理，是否比照作戰兵科規定處理，也請嚴部長評估，務必讓適才適所，不要讓培養出來，正處醫療實力高峰的軍醫官們，需要面對屆齡退伍的問題，無法發揮專長。

(中時 )