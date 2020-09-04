台中市甫獲健康城市大調查名列全國第1，持續打造「失智友善城市」；今年新增9處失智共同照護中心、31處失智社區據點，共40處，相較去年1家失智共照中心及7處失智社區據點，佈建率大幅提升17％，預計2021年達到10家失智共照中心及40處失智社區服務據點的目標。

台中市衛生局表示，台中市65歲以上老年人口約有37萬多人，預估罹患失智症人口逾2萬9千人，除成立「台中市失智照護網絡工作小組」，打造失智共照中心及服務據點，佈建329處C據點、2家失智團體家屋、46家日照中心、6處家庭照顧者支持服務據點及70家護理之家。

衛生局長曾梓展指出，台中市失智識能公共教育訓練累計參與人數達4萬6997人、招募失智友善天使累計1萬7829名，及失智友善組織455家，有「愛憶軍團」，深入社區推廣失智症預防訊息；全台首家「向上清活小屋」，為有記憶力困擾、極輕度或輕度年輕型失智症者及其家屬，量身訂做，專屬失智者照顧服務課程。

衛生局表示，辦理「據點失智篩檢 醫起來」活動，邀請專業醫師走入社區C據點長照站，做初步失智篩檢，透過照管中心長照失能等級評估、服務單位發現個案、警政單位轉介走失個案等，找出失智症個案，協助患者及早治療，延緩失智症狀。

(中時 )