針對疑似台灣輸出的確診病例，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第3例上海確診者檢驗18人，接觸者18人皆陰性。越南那一例，我們評估是在當地感染，因為當地居家檢疫是多人一室，當初入境檢驗是陰性，後來多次檢驗後才便成陽性。日本那一例的部分，目前接觸者87人，其中採檢有4人，2人已採檢，其中1位是家屬，核酸檢測和抗體都是陰性。

指揮中心2日表示，日本個案為台灣籍50多歲男性，今年3月19日自日本返回台灣，8月31日與友人一同出境至日本，於入境日本時進行採檢，其中個案檢驗結果為陽性，其同行友人檢驗結果為陰性。

越南移工的確診案例，個案入境後兩次篩檢都是陰性，直到隔離19天，第三次採檢才陽性，對此陳時中表示，第一次偽陰例性的可能性很高，但是14天後偽陰性機會就變低，7天後有96%會檢驗出結果，21天後可能已經回到社區，因此才會覺得台灣感染可能性低。

(中時新聞網)