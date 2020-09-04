中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（4）日公布國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為40多歲女性（案490），去（2019）年9月獨自前往日本工作，今年9月1日返國。

指揮中心表示，個案在日本工作期間，曾於8月25日出現流鼻水症狀，並至當地診所就醫，經服藥後症狀改善；個案9月1日返國入境時無症狀，因主動聲明曾有不適症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共11人，包括前後二排乘客1人及機組員10人，其中前後二排乘客1人及機組員3人皆列為居家隔離對象，另針對未入境之其他機組員7人，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知相關國家。

指揮中心統計，國內截至目前累計88,031例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含86,972例排除），其中490例確診，分別為398例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。

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