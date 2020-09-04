高雄輕軌第一階段C1籬仔內站~C4凱旋中華站於2015年10月16日通車試營運，現共14個車站，近日即將邁入5週年，高雄輕軌加上捷運的雙軌無縫式服務模式，串連城市各個重要軸線與節點，在這5年的時間內，載運了旅客們遍覽高雄城市及港灣美景，也在旅客心中留下許多美好回憶，趁著5週年這個值得紀念的日子，高雄市政府捷運工程局與高捷公司特別合作舉辦「寄語輕軌傳真情」活動，邀請民眾一起書寫記錄搭乘高雄輕軌之體驗與動人故事的分享。

即日起至9月27日止民眾只要在高捷臉書活動頁下貼文，提供一張搭乘輕軌的照片，並附上100字以上文字，活動期間內符合資格之貼文，均可參加抽獎活動有機會獲得高雄輕軌5週年紀念版面一卡通100張，而貼文被點「讚」最多之前三名，將可分別獲頒新台幣5,000元、3,000元及1,000元之獎金。

全國首條輕軌系統-高雄輕軌，是亞洲第一條全線採無架空線的水岸輕軌，更是全國輕軌營運服務及搭乘文化的代表性系統。高雄輕軌沿線不但能保留完整的天際線景觀，軌道的綠地覆蓋率高達80%，列車本身也是城市移動式地標，而高雄輕軌串聯高雄旅遊景點，包含夢時代、台鋁MLD、高雄展覽館、85 大樓、駁二藝術特區、哈瑪星等，車內光線明亮、搭乘舒適穩定，針對輪椅乘客，並提供低底盤的友善設計，車內也規劃了無障礙空間。高雄輕軌開通至今也為高雄市扮演國際交流的重要角色，除國內外遊客，更有JR東日本鐵道公司、日本滋賀縣議會議員、韓國運輸協會、韓國水原市官方代表團、孟加拉共和國集團代表等國外團體特地前來參訪搭乘進行交流。

中秋、國慶連假將至，搭乘平穩舒適的輕軌，由乾淨明亮的玻璃車窗內看著高雄水岸的沿路特色景點別有一番風情，高雄市政府捷運局與高捷公司歡迎全國民眾訪高旅遊，多元使用在地大眾運具，一同感受高雄的動感和活力並踴躍參加徵圖貼文活動，留下對高雄輕軌最美好的回憶。

(工商 )