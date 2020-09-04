受制美股周四大跌，尤其是蘋果、亞馬遜等高科技股多重挫，使台股周五甫開市未幾即跳水近200點，不過，法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶，逢低撿便宜貨者仍大有人在。

大盤雙王之權王台積電、股王大立光雖拉回，且國泰金、富邦金、兆豐金、台泥、統一與南亞等重量級集團股也表現疲軟，但面板股友達、群創，與傳產龍頭長榮、台玻、陽明及長榮航等接棒力挺短多，只是所占權重不大，仍無力刺激盤勢回天，唯透露的訊號則是多方未死，後市並未看淡。

加權股價指數迄終場係大跌120.02點，連續跌破5日線、10日線、月線與12700點，報12637.95點，單日跌幅0.94%，成交2305.37億元。

櫃買市場方面，短線電機、鋼鐵與營建等類股雖站在多方，但生技、紡纖、化學、電子、航運及觀光等族群拉回，但盤勢開低之後，始終在盤下整理，終場指數收跌0.48%，報166.53點，成交538.97億元。不過，指數跌幅明顯收歛，顯示低接意願仍相對濃厚，預期小型股、低價股與轉機股仍將是短多汰弱擇強焦點。

亞股方面，今迄目前僅菲律賓股市震盪走高，逆勢演出；餘日本、南韓、澳洲、大陸滬深兩市、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼及印度等股市，多臉色不佳。

業內人士指出，1年期定存利率在昨傳來，再創歷史新低水準，還不到0.3%，相對台股整體的股息殖利率仍逾4%來看，顯示市場游資氾濫，包括壽險、金控等金融機構手中錢潮無處宣洩，加上債市也相對沒啥利基，使短中期閒置資金除了投入股市之外，暫無其他優質管道，此係台股在萬點之上高檔，得穩步震盪趨堅遠因。

此外，國家隊法人在全球新冠肺炎疫情，未有效掌控前，不會輕言退場，也予大股東、內資法人等市場大戶暫無後顧之憂，於第三季的季末之前，持續作價作量，美化季度財報，使盤勢後市不必過分看淡。

不過，近期高檔萬三關卡，似隱然形成短期頭部大套牢區，在美總統大選、中美關係、中印及南海等地緣政治緊張關係等不確定因素未釐清前，逢高或仍暫宜減量經營，適度持盈保再伺機而動。

(工商 )