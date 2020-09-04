加利科技有限公司以大陸製非醫用口罩混充醫用口罩販售，進口的產品流入雙北及宜蘭。指揮中心表示，加利公司6月曾進行抽驗，但當時是合格的，為避免類似事件重演，將提高抽驗的比例，目前已在研擬中。

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，原則上我們援外的口罩大部分都是外科口罩，5100萬片援外的口罩都沒有加利的產品。3月30日關務署曾查獲加利試圖進口一批印有MIT的口罩，隨即攔下、退運，並沒有流入市面。

加利事件屬於單一事件，不管在徵用、品管都需要符合藥證許可的條件，指揮中心也會抽驗。6月份曾進行抽驗，當時加利公司是合格的，在2、3、4、5月這幾個全面徵用期間，都沒有進口大陸的口罩，使用的原料也經過管控。

蔡壽洤表示，目前為止，除了此次發現大陸製口罩混充以外，加利公司的產品都是合格的。口罩國家隊徵用都是取得許可的廠商，最主要的原料有定期抽驗，由工業局做品管。現在不是說MIT的口罩品質有疑慮，而是因為加利進了大陸的貨，造成社會不安。

為避免類似事件重演，蔡壽洤表示，會提高抽查的比率，確保100%安全。原則上是每個月都要抽查，已經在研擬之中，不管是送驗、外觀的檢查機制，都會提高把關的頻率。

對於加利稱簽的是空白合約，蔡壽洤表示，對方不管說多少話，都不能掩蓋犯法的事實。威脅、脅迫、藥證要不要取消，他的認知是沒有這種情況。對於加利老闆的說法，因屬於個人陳述，他無法多加評論。

蔡壽洤表示，目前國內徵用口罩的廠商有52家，有從大陸進口產品的廠商比例非常低，若有其他不合格狀況，會對外說明。加利一案已由檢察機關調查中，民眾只要持印有Carry mask標示的實名制口罩，到11日為止都可以前往換貨。換貨產生的處理費用將由指揮中心支付，行政費用則會與加利科技有限公司洽談。

至於自由購買的非實名制Carry mask口罩，蔡壽洤表示，原則上若有疑慮，就循原來的通路換貨，若有糾紛，就是消保爭議，需由消保的部分來處理。

(中時 )