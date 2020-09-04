改善東興國小通學步道！位於竹北市高鐵區內的東興國小，面臨周邊道路狹窄、電箱設施占用通道的問題，新竹縣政府爭取內政部營建署500萬元、自籌125萬，辦理「竹北市東興國小通學步道改善工程」，近日將開工，預計明年1月31日完工，將提供便利的人行空間。

東興國小附近大樓密度高、人行道使用率也高，為了營造友善、無礙的通行環境，縣府爭取預算，以總經費625萬元進行改善工程。工務處長林鶴斯表示，東興國小人行道寬度僅有1.5公尺，為人行道寬度最小建議值，未來改善方向將朝2米拓寬，方便民眾通行。

東興國小通學步道改善工程計畫範圍，為嘉豐十一路2段（文興路2段至興隆路5段間）間的人行道，長度約600公尺、寬度1.5公尺，面積為1590平方公尺，除了拓寬外，也將改善老舊、損壞的鋪面、路緣石，並調整人行道的高低落差，使通道全面整平，並配合調整電箱綠帶、樹穴等設施。

新竹縣長楊文科重視路平，縣府於108年度營建署辦理的「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，提報高鐵特定區水圳森林公園周邊人行道，獲得現地「區塊考評」第1名，也連續4年獲得「市區道路養護管理暨人行環境無障礙計畫考評」縣市型考評甲等的肯定。

(中時 )