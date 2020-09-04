「口罩國家隊」加利科技有限公司被爆以陸製口罩裝作台製口罩，混賣了337萬片黑心口罩，流入雙北、宜蘭地區，引發民眾恐慌，知名主持人兼配音員趙庭(趙婷)也po曝光自己是受災戶，一翻發現家裡的口罩都是加利的，悲呼「中樂透都沒這麼準」。

加利口罩的新聞爆出後，趙庭也在臉書po文，悲曝買了6盒口罩都是加利的，無一倖免，讓她覺得抓狂，苦笑「中樂透都沒這麼準」，更悲催的是，這些口罩還是當初辛苦去排隊買來的，感到格外地無奈。

趙庭貼出口罩圖，表示當時辛苦排隊購得，沒想到出問題。(翻攝自趙庭臉書)

趙庭買到大量加利口罩，傻眼之餘，也趕緊詢問網友：「到底哪個口罩可以用」，表示事發後有打電話詢問，藥房說加利盒裝的口罩是另一個工廠生產的，沒有問題，但坊間消息混亂，這個說法也引發民眾疑慮。

眾人面對加利黑心口罩流入市面，都感到相當混亂，對於趙庭提出的疑惑，也有兩極化的回應，有人肯定她的答案，表示自己也問了販售的藥局，「說法也是盒裝沒問題！」，也有人安慰她，「別擔心。人家的口罩也是可以用的」，透露有做貿易的朋友分享親身經歷，「上半年都是從中國大陸出貨去歐洲」，不過無論會不會有實質影響，大部分的民眾面對加口罩風波，多數還是覺得相當崩潰的。

(中時新聞網)