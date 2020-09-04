群電(6412)因電競、遠距教學需求持續強勁，8月合併營收為30.97億元，較上月成長3.3%，目前NB電源訂單能見度不錯，預計到年底前，群電產能利用率都能維持高檔，群電總經理曾國華表示，第3季營收可望優於第2季，由於產品組合持續優化，毛利率及獲利可望更好表現，下半年營收可望優於上半年，全年獲利成長幅度可望優於營收。

儘管8月PC及消費型產品電源營收受疫情影響呈現年減，不過電競、遠距教學需求持續強勁，帶動大瓦特數NB及Type-C NB電源供應器營收年成長30%左右，推升群電8月合併營收至30.97億元，月增3.3%，但較去年同期減少7%，累計1到8月合併營收達220.4億元，較去年同期減少0.46%。

曾國華表示，高值產品包括：電競筆電、Type-C筆電、遊戲機以及伺服器電源需求不錯，第3季營收可望優於第2季，在產品組合持續優化下，樂觀看待第3季獲利表現。

由於目前筆電電源能見度不錯，群電預估到年底前，產能利用率都能維持高檔。

群電現有三大主要產品應用(包含PC產品、雲端智能產品、消費型產品)均有新產品或新客戶在開發，未來尤其看好雲端智能產品，不僅相關需求持續成長，產品也持續往高值或高瓦特數發展，現階段公司在資源有限的狀況下，會優先衝刺獲利較佳或未來具成長性的產品，群電不僅下半年營收會比上半年好，公司亦期許全年獲利成長幅度優於營收。

在廠區部分，群電正積極準備吳江舊廠搬遷及新廠量產事宜，計畫於今年年底到明年初完成舊廠產能移轉的動作，期望明年全新的吳江廠區可以滿足更多的客戶需求，並驅動公司營收重回成長軌道。

(時報資訊)