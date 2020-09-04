新竹縣長楊文科4日在東海國小為學生唸故事，學生反應踴躍。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科重視客語傳承，4日前往東海國小送禮物，欣賞客家方口獅演出。（莊旻靜攝）

新學期開始不久，新竹縣政府結合教育部國民及學前教育署閱讀推展計畫，送給全縣國中、國小1年級入學新生，每人1本圖書，新竹縣長楊文科、教育處長楊郡慈等人4日前往東海國小，送上禮物給71名學生，也為全新完工的圖書館揭牌，期望能拓展學生的閱讀視野。

新竹縣政府教育處統計，全縣國中、國小1年級新生為10956名，楊文科表示，為了推廣閱讀，縣府也積極充實各校圖書館的設備，此次由縣府補助20萬，以及客家委員會、家長會協助，以35萬元經費，改善東海國小圖書館硬體設備，並增加藏書，藏書量達2萬餘本，豐富孩子視野。

東海國小全校學生為71名，位於竹北市與芎林鄉交界，學生4日也以客家獅，歡迎楊文科等人到訪。楊文科在校內也以兒童動物圖書，為學生念故事，由於他重視客語傳承，而東海國小有6成學生均為客家子弟，楊文科因此也講述義民爺的由來，歡迎孩子與家長共同參與義民祭活動。

教育處表示，108新課綱的素養精神包含閱讀力，而閱讀為學習的基礎，此次所贈圖書，為教育部認定、適合國中、國小的適齡閱讀的書籍，期望每月新生都有好書相伴，也鼓勵親子共讀，增加想像力及思辨能力。

(中時 )