台電推節電再出妙招，近2年以「我節電 我驕傲」推廣節電生活態度，令人耳目一新，如今再推節電創意短片競賽，4日宣傳影片正式上線，主打「節電百招、等你出招」，宣傳片以武打結合節電創意呈現，邀請影音達人發揮創意出招參賽。台電認為「高手在民間」，此次競賽以節電為主題，徵求民眾發揮創意拍攝微電影及短影音參賽，徵件期間自9月14日起至11月16日止，首獎獎金最高達50萬元，而總獎金更上看150萬元，民眾參與網路投票也有機會拿iPhone、Switch。

台電近年持續結合多元溝通方式推廣節電，讓節電不只是環保愛地球，也可以成為一種有個性的生活態度，如找來自家球星代言年度節電活動，另拍攝節電語錄KUSO廣告更入圍廣告4A創意獎；而今年除舉辦一連串的節電推廣活動如七月的「小小台電營」邀請小朋友爬Q版電桿、八月的「密室瘋節電」以及後續的「節電音樂趴」、「節電放風中」及「台電秘境路跑」等，還聯名超夯的「反應過激的貓」推出節電Line貼圖（開放下載至9月17日），亦首度與台灣百萬訂閱Youtuber網紅蔡阿嘎合作拍攝短片，以風趣幽默方式宣傳節電，如今更直接開出高額獎金，首度舉辦節電創意短片競賽，號召民眾分享節電創意。

台電說明，本次短片競賽需以節電創意為主題，分為片長1-10分鐘的微電影社會組、校園組，以及片長1分鐘內的短影音組等三組別，9月14日起開放投稿至11月16日止，此次還特別邀請重量級大咖擔綱競賽評審，包含成功行銷多部當紅國片如《怪胎》、《返校》與《翻滾吧！阿信》等片的整合行銷總監王師，與曾監製多支微電影、廣告與紀錄片的導演蔡翔等。

台電指出，每個競賽組別都將選出前三名與佳作，其中，微電影社會組首獎可獨得最高50萬元獎金，微電影校園組與短影音組冠軍也分別有20萬、10萬元，再加上網路票選人氣獎及早鳥獎等，累計超過50個獎項，總獎金高達150萬元。

(工商 )