蔡琴日前上公視《音樂萬萬歲4》獻唱多首「時光」好歌。她精選4首歌〈讀你〉、〈傷心小站〉、〈蝶衣〉與〈被遺忘的時光〉，這樣的曲目編排，蔡琴表示：「時間在我們現在來說，正好處於一個可以深刻感受且珍惜的狀態。」疫情改變了全球的經濟與活動，大家不得不適應疫情下的新生活時，才會覺得以前的時光如此可貴。

儘管如此，蔡琴還是希望觀眾可以用正面的態度來看時間，她再次到《音樂萬萬歲4》開唱，蔡琴說：「疫情期間需要肯定的話語」期許自己的音樂可以讓大家獲得舒緩。由〈讀你〉開場，感受歌詞裡的美好，“三月”“春天”“詩篇”這些美麗的元素，讓觀眾沉浸在歡愉中。緊接著的〈傷心小站〉把時光比喻成人生列車，主持人馬世芳問她，怎麼會有這麼大反差的編排？蔡琴表示：「不管你要不要接受，你都在這輛車上了，倒不如擁抱那些快樂與痛苦，嘗人生的各種味道。」而該曲也鮮少在公開場合唱過，這次特別獻給《音樂萬萬歲4》的觀眾。

蔡琴為這次的演出費盡心思，除了自己帶上專屬的樂隊老師，還特別為節目訂做了一套玫瑰色的禮服，相較上次的典雅，這回在舞台上顯得活潑有朝氣，這顏色也是蔡琴第一次穿，蔡琴說：「我就是要帶給大家生命力。」在錄影現場更是親力親為的確認每個環節，務求演出順利完美，讓人感受到天后的用心。

或許很多人都不知道，蔡琴還是金曲獎的催生者，當年有感歐美都有大型流行音樂頒獎典禮，台灣作為華語音樂的領頭羊，影響著整個華語圈，沒道理沒有一個國際級的頒獎典禮，因此自告奮勇的寫了8張信紙給當時的新聞局長宋楚瑜，建議要舉辦專屬於華語流行音樂的獎項，因此才有了這個每年讓音樂人嚮往的殿堂。訪談時蔡琴更表示當年自己連獎項都已經條列好，馬世芳則驚訝道：「連建國大綱都寫好了！」

全球疫情目前還沒有退燒的跡象，蔡琴也把今年度的演唱會計畫延後，愛護觀眾的她，暫不考慮有演唱會或者群聚活動。更表示「沒有打到疫苗，絕不出門，不坐飛機。」因此，在公視《音樂萬萬歲4》的演出，成了唯一可以欣賞天后表演的機會，這兩次的暖心開唱，讓人在家裡，也享受到國際級水準的演唱會。

(中時 )