台中市5歲王姓女童誤吞進0．5公分大小的磁鐵，經Ｘ光檢查發現，磁鐵卡在女童小腸內，所幸沒有腸胃道穿孔情形。（長安醫院提供／張妍溱台中傳真）

5歲王姓女童誤吞進0．5公分大小的磁鐵，家人急忙帶她至醫院急診，經Ｘ光檢查發現，磁鐵卡在女童小腸內，所幸沒有腸胃道穿孔情形，兒科醫師韓舒萍提醒家長，兒童誤吞異物，必須確認多少數量，千萬別急著伸手到孩子嘴巴狂挖，這樣反而會越挖越危險。

長安院兒科醫師韓舒萍表示，女童由家人帶到醫院急診，經腹部理學檢查及腹部X光，發現1枚磁鐵已落到女童小腸部分，且腹部X光無腸胃道穿孔情形，所幸當時女童沒有出現發燒及其他腹部不適的症狀，如腹痛、腹脹、嘔吐、血便、黑便等，協助女童順利排便最後才將磁鐵排出。

韓舒萍表示，根據研究顯示，6個月到6歲是孩童吞食異物，最常發生的年紀，任何可以入口的小物件，直徑小於3公分或長度小於5公分，都有可能被吞下肚，如硬幣、磁鐵、水銀電池、耳環、彈珠、小玩具、藥品或乾燥劑等等。

韓舒萍提醒，一旦不小心發生異物吞入的狀況，父母務必注意孩子呼吸的狀態，若發生呼吸困難、無法發出聲音，這時表示異物已經完全阻塞呼吸道，請立刻撥打119，並執行哈姆立克法，直到異物咳吐出、移除，有必要時則需施行心肺復甦術，再送醫處理。

韓舒萍提醒家長，務必確認小孩吞食的物體、數量、時間，然後盡快送醫檢查；若吞食清潔劑，請先依照瓶身的的誤食注意需知處理，隨後立即送醫。預防勝於治療，家中有6歲以下孩童的家長，要特別注意，免得誤食異物的情形一再發生。

(中時 )