侯友宜化身大廚熟練得煎餃子，現場香味四溢。（戴上容攝）

八方雲集也投入新北愛心行列，新北市長侯友宜4日與財團法人新北市八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸，一起到新莊區中港路店面為孩子煎煮鍋貼，侯友宜現場宣示，他一定要讓新北所有學童過好日子、享受幸福。

八方雲集近20年來以「只要肯努力，水餃也能變元寶」全球擴展1200家店面，新北市則有200家據點，侯友宜和八方雲集基金會董事長蘇淑幸4日出席活動，侯友宜化身大廚熟練得煎餃子，現場香味四溢。

侯友宜表示，八方雲集成立好日子愛心大平台第一家實體店面，從今天開始18歲以下新北「急難事由」孩子有用餐需求時，都可以到｢好日子八方雲集｣的店家尋求協助，八方雲集提供暖暖的食物外，也會主動關懷通報，讓學校及社政單位能夠進一步提供學生照顧。

侯友宜表示，所以從去年6月開始，新北市開辦好日子愛心大平台，接受社會各界善心捐助，到目前已媒合9億7千多萬元的市值物資和善款，超過198萬人次受益，他一定要讓新北所有學童過好日子、享受幸福。。

八方雲集基金會董事長蘇淑幸表示，八方雲集除分擔社會責任外，還會加碼將上一年度取餐的金額，再回捐到專戶讓新北市服務及支持網絡得以永續發展。

教育局長張明文表示，局處協助弱勢學生三餐照顧，從早餐的「幸福晨飽」、低收入戶學童「午餐補助」，並與四大超商推動「幸福保衛站」累計取餐人數達2萬7933人，並透過社政合作找回中輟學生，讓孩子能得到全面的照顧。

(中時 )