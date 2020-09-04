新冠肺疫情衝擊之下，需要急難救助的民眾處境，有賴社會善心人士伸出援手共度難關，台中市議員朱暖英接獲急難救助與喪葬補助服務，但兩名市民卻都因不符資格，無法申請到政府補助，所幸在眾人協調聯繫之下，慈善團體弘化同心共濟會出面慷慨相助，4日在服務處將善款發放給兩名受助民眾。

伸出援手的是來自桃園的弘化同心共濟會不辭路途，遠道台中分享愛心，熱心捲起袖子，不分縣市幫忙需要急難救助的民眾。

朱暖英表示，社會上有許多經濟條件困頓的民眾，因為不符社會福利法律條件的要求。縱使實際上，需要急難救助的民眾，生活已經有三餐不濟的現象，靠著自我單一的力量，不能長期保住生活所需的最低水平標準，遭遇突發變故；無法納入現有的中低收入戶的照護網，獲得政府妥善的社福資源支持協助。

此次的急難救助與喪葬補助案件，需要提供協助的項目不同，卻不約而同的皆有無法申請到政府補助的情況。

弘化同心共濟會除了向社會提供急難救助與喪葬物資的協助，於桃園市大園區並有附設弘化懷幼院，收容照顧不受政府補助的失親幼童，並有新建院區的計畫正在進行中。

朱暖英感謝弘化同心共濟會不辭路途，遠道台中分享愛心，熱心捲起袖子，不分縣市幫忙需要急難救助的民眾，她也呼籲市府要重視台中社福照護網，擴大需要照護的民眾。

(中時 )