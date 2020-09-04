受疫情影響，人們出國旅行驟減，商用飛機上安裝的大氣感測器，能提供的數據量也急劇減少，而2019年發射的「福衛七號」正好彌補了這個缺口與誤差值。

國研院今(4)日發布新聞稿指出，資深科學家Sean Healy曾提出說法，今年8月中旬在美國舉辦的研討會中，歐洲中期天氣預報中心（European Centre for Medium-Range WeatherForecasts, ECMWF）資深科學家Sean Healy曾提到，所有氣象觀測資料的24小時預報誤差的貢獻中，無線電掩星資料只占所有觀測資料的4％，但自2020年3月正式加入「福衛七號」的觀測資料後，已能顯著改善數值天氣預報模式的誤差，無線電掩星資料對於24小時預報誤差的貢獻，由4％大幅提升至10％到11％。

國研院並提到，「福衛七號」能接收全球定位衛星發射的無線電波訊號，該訊號經過不同溫度、壓力或濕度的空氣層，而產生轉向、變慢、減弱等現象。只要分析訊號特性，就能反過來推出地球上空的溫度、氣壓、濕度等數據。

國家實驗研究院國家太空中心林俊良主任表示，「福衛七號」通過測試期後，於2020年3月起正式提供資料予國際氣象作業中心及研究單位，現每天至少可提供4000筆無線電掩星觀測資料。

林俊良說，在「福衛七號」計畫工程團隊及衛星操控團隊的努力下，每次遇到衛星發生異常，都能以最快的速度解決，讓衛星恢復正常運作，因此能維持穩定的掩星資料品質與數量，達到任務目標。

國研院指出，「福衛七號」星系的6枚衛星，於2019年6月發射至高度720公里的暫駐軌道後，逐次分離佈署到6個均勻軌道面。經由國研院太空中心一年多的操控，目前已順利讓4枚衛星佈署到高度550公里的任務軌道上，第5枚衛星降軌佈署作業也將於今年9月下旬開始執行，預計2021年2月可完成全部衛星的軌道佈署註2，屆時觀測資料將會均勻分布在南北緯50度之間，對氣象預報作業可提供更大的幫助。

(旺報 )