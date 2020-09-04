八大第1台《樂來越好聽》暢談台語歌王洪榮宏的金曲人生，並邀來洪榮宏、張瀞云夫婦到節目現場演唱多首經典作品。主持人孫淑媚自爆，因為要在節目中和洪榮合唱〈憂愁的牡丹〉，讓她壓力很大，「我剛問大嫂(張瀞云)，私底下洪大哥會不會很嚴格？會不會讓妳壓力很大？她毫不遲疑地回我：『會！』」歌聲甜美的張瀞云順勢爆料：「他(洪榮宏)在家，我都不敢練唱」。

張瀞云透露洪榮宏私下練唱的習慣，「他在進錄音室或錄影前一個禮拜左右，就會進行練唱，而且是從發音開始練習，練唱時沒有特殊的習慣，但食物要準備充足，因為他常常會很餓」。雖然唱歌需要補充體力，得多吃一點，但洪榮宏還是會控制飲食量，並透過每天走一萬步的方式，維持標準身材。

洪榮宏對自我要求極高，每次演出都是無數次練習後的完美呈現，而這也可從錄影前他認真與樂隊老師對key排練中看出端倪，沒想到主持人澎恰恰卻在正式錄影前，臨時加碼希望歌王能再表演一首「天星的珠淚」，洪榮宏笑說：「他突然間跟我講，那我要怎麼唱？」《樂來越好聽》每週六晚間八點在八大第1台27頻道播出，敬請準時收看。

(中時 )