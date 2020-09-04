客發中心典藏審議會議委員意見交流。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

逢甲大學歷史與文物研究所教授李建緯，說明大刀的歷史價值。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

客委會客家文化發展中心，近年建立博物館文物入藏審議機制，日前舉辦審議會，委員認為來自屏東的客家文物、保存近200年的「賴熊飛大刀」深具客家歷史價值，通過列入客發中心暫行分級文物，將依法向屏東縣政府提報登錄為一般古物，客發中心表示，目前古物真品在苗栗銅鑼的台灣客家文物館展出。

客發中心致力推動客家文物蒐集點典藏工作，每季舉辦典藏審議委員會，聘請各類文化資產專家學者進行藏品審議，「賴熊飛大刀」為2012年地方文史工作者進行屏東縣佳冬鄉客庄文化資源普查時發現，2019年客發中心主任何金樑拜訪賴家，讓賴家祠堂內保存近200年的客家文物重現鏡頭前。

大刀使用者「賴熊飛」祖籍廣東蕉嶺，來台後投靠佳冬的叔父賴開達，蔡牽之亂時出任六堆第4任大總理，協助清廷平定亂事。當年保衛家園用的大刀，子孫將它藏在豬寮內穀糠底下，才得以躲過日據時代的收繳。

賴家後代擲筊獲祖先同意，決定將「賴熊飛大刀」捐贈博物館典藏，客發中心指出，賴熊飛大刀於2019年4月入藏客發中心庫房，同年10月委託逢甲大學古物所教授李建緯研究，文獻顯示，賴熊飛兼具「武舉」和興化府右營守備「武職」雙重身分，清朝嘉慶9年起，見於各類帶有武力、軍事活動奏摺中。

目前台灣所見與武舉、守備相關之刀兵，除數量不多外，普遍是長柄刀兵，刃做偃月刀形，屬《皇朝禮器圖式》中「武科刀」形制，而「賴熊飛大刀」從形制、持拿方式或年代等方面都有明顯差異。「賴熊飛大刀」不僅特殊且稀有，更充分表現刀兵個性化，是現今台灣少見與清代武職相關的兵器文物。

客發中心表示，賴熊飛大刀因其珍貴性，不能在外展出過久，歷史文物的珍品需要送回庫房，因此待9月底複製品完成後，展場將更換為擬真複製品，促進民眾對客庄族群的認識，另外因賴熊飛大刀深具文化資產價值，將提報屏東縣政府申請登錄首件客家「一般古物」保存。

(中時 )