從《快樂星期天》選秀節目出道的歌手卓義峯，唱紅《愛情乞丐》、《再見煙火》等經典K歌，不過近來因為大樓施工問題，與鄰居爆發口角爭執，沒想到請對方更改施工時間，卻遭狂酸：「唱歌不會紅不是沒有原因」，讓他憤而公開對話紀錄。

卓義峯表示6樓鄰居於7月底施工一週，7樓鄰居則從8月初施工三週，日前早上大樓消防安檢，導致房間警報器伴隨電鑽聲響了2小時，在讓人精神耗弱情況下，便在社區群組詢問能否將消防安檢時間改為下午?未料竟有住戶反問：「那下午施工是否也會打擾到睡午覺的人？」強調管理委員會早公布測試時間，希望卓義峯往後能早點前往協調，更直言：「需要承擔體諒的，我也不會像小孩一樣出來抱怨」，最後語帶嘲諷表示：「只是單純覺得沒必要為難管委會，也覺得有些人唱歌不會紅不是沒有原因」。

對於鄰居冷嘲熱諷，讓卓義峯不滿表示：「唱歌紅不紅跟這有什麼關係？我之前被吵也沒有出聲為難誰，這次真的被吵到精神耗弱才發點聲」，更氣憤表示：「希望他這輩子都不會有為了大眾而犧牲基本權益的時候，一定不能靠邀，靠邀就是屁孩」。

對此網友也回應：「最自私的人還說別人，不影響到自己所以都沒差嗎」、「最噁心的就是這種假正義魔人」、「這種躲鍵盤後面的講都很會，面對面就屁也不敢放」，紛紛為卓義峯打抱不平

(中時新聞網)