前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，陸陸續續出現民眾發現高雄市政出現許多亂象，像是道路破洞、路燈不亮、水溝蓋沒蓋等問題。就有粉專發現高雄一處路燈已壞，幾日尚未維修，不禁讓人大嘆，這是高雄人光復高雄的後果？

臉書粉專「比特王」發文指出，有網友向他們表示，高雄仁武區的市民反應，有一路燈已故障兩天，都沒有維修。市民連回家的路都是黑暗的！拜託市府認真一點好嗎？市府是忘記繳電費嗎？市政螺絲鬆很大喔！

對此，底下網友也表示，「熟悉的高雄味，當年也是如此喔！2018選舉以前，好似很多里長上電視抱怨過」、「別怨啦，一堆的高雄人想要的光復高雄後果就得自行負責」、「市府螺絲不是鬆了！而是根本就沒有了」、「我們騎車在沿海路跟中山路上暢行無阻（不一樣的團隊、不一樣的心情），高雄人選擇的市長」。

網友留言。（摘自比特王臉書）

清淤、路平，燈亮是韓國瑜任高雄市長時最在意的事。前高雄市副市長葉匡時以前受訪曾表示，跟前朝不同，韓巿府推動的硬體建設沒那麼顯而易見，但很多對城巿品質、未來發展很基礎，卻沒人注意到的角落，巿府都花很多功夫在做。甚至有網友直言，他曾打去1999反應路平的事，當時的承辦人還非常細心回答他問題，讓他好感動。

(中時新聞網)