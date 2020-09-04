18歲小平是自閉症者，從特殊教育學校畢業後，來到淡水義山小作所幫忙清潔環境，製作圖卡、紙袋包裝及種植香草，並用自己的香草做成香草茶和餅乾；新北市府活化淡水區義山活動中心2樓場地，設置第24家身障小作所及第7家身障社區式日照中心4日上午溫馨開幕。

育成社福基金會執行長賴光蘭說，像自閉症等心智障礙的孩子，若未能獲得照顧，白天睡覺、晚上吵鬧，生活步調紊亂成為父母苦惱，有了小作所和日照中心，提供多元化的課程和學習，以及社區適應活動，孩子白天在小作所和日照中心上課，晚上再回家和家人相處，可以大大降低父母的照顧壓力。

學員在日照中心開心的玩拼圖（戴上容攝）

新北市政府為讓身障朋友可以在地發展、在地樂活，運用公益彩券盈餘分配基金，活化淡水區義山活動中心2樓場地，設置第24家身障小作所及第7家身障社區式日照中心，委託財團法人育成社會福利基金會辦理4日上午在地方人士和家長的期待下溫馨開幕。

社會局長張錦麗表示，「機會均等、全面參與」，是今年推動身心障礙福利的目標，新北市在媒合民間資源，持續活化、運用現有公益空間，並委由育成社福基金會，辦理小作所和日照中心，透過專業的帶領，希望讓心智障礙的朋友獲得妥適的照顧和發展，並減輕父母的負擔。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻補充，義山小作所和日照中心服務對象為年滿18歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，週一至週五提供各項作業課程及文康休閒活動，共可收托35位。

(中時 )