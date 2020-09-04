韋禮安與許書豪二位創作才子私交甚篤、經常在社群網站互動，逗趣留言吸引不少粉絲關注；韋禮安上周宣布演唱會加場時，「半澤直樹」上身喊話「任性加場、加倍奉還」，霸氣舉動立刻登上日媒，不僅「紅到日本去」，他這幾天又因吃味許書豪放閃，在IG喊話而受到關注！原來是新婚不久的許書豪，日前為代言活動在公開場合分享自己和老婆臉貼臉的甜蜜照，沒想到竟惹來單身的韋禮安不開心，故作醋勁大發般地在IG搞笑留言：「是怎樣？！podcast也要放閃！代言也要放閃！！是怕全世界不知道你在談戀愛ㄞ！？」有粉絲笑虧韋禮安「怨念很重」，許書豪也趕緊揪兄弟出來喝一杯，安撫對方心中搞笑怒氣。

許書豪日前受邀為無痕掛鉤知名品牌代言，親自操刀在誠品生活信義店打造24小時不打烊的「我的生活態度 #無痕收納術」快閃點中的音樂牆，牆面原汁原味呈現許書豪個人音樂工作室的內裝；他也大方分享新婚主夫DIY功力，透露婚後新屋居家佈置從設計到施工，都盡可能親力親為，在DIY音樂工作室的過程中展現新好主夫的功力，許書豪說：「工作室其實是自己一個夢想園地，從天花板吸音設備到牆面佈置，很多細節我都用到無痕系列。我最喜歡無痕電線掛勾，因為工作室中有許多收音或混音器材，使用電線掛勾讓原本散落的耳機或雜亂的收音線材找到回家的路。」

他表示音樂人經常靈感來了就沒日沒夜地投入創作，經常頭昏腦脹不小心被線材絆到腳，但自從用了電線掛勾就沒再發生這種情況，「工作室中有一面牆，我把自己CD封面以及和另一半旅遊的回憶照片，用無痕相框畫框掛扣掛在牆面，這是我紓壓及持續創作的靈感來源。每個畫框整齊排列，遠看像是一幅壁畫，而裡面的照片都可隨心情更換、也能輕鬆改變掛放的位置，不用像以前一樣擔心用釘子破壞牆面，或是掛不住而掉下來的問題」。

許書豪跨界操刀3M無痕誠品信義店快閃點。（3M提供）

(中時 )