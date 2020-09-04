勞動部自2014年起開放僑外生留台工作評點制，僑外畢業生留台工作人數於近5年增長4倍，其中又以馬來西亞僑外生人數最多，國發會副主委高仙桂表示，留台工作僑外生以建築、工程、商業、資通訊、醫療等職業為多，有助產業發展，國發會已著手規畫修正〈外國專業人才延攬及僱用法〉，以強化國際青年學子攬才力道。

「大學問」與台北教育大學今(4)日舉辦「2020台灣國際教育趨勢大論壇」最後一場公聽會，討論「境外生留台就業」、「提升留台工作者專業素質」兩大議題。「大學問」執行長魏佳卉指出，自2014年起至2019年，僑外生留台工作人數成長4成，並且在開放僑外生留台工作點評制之後，又以馬來西亞僑生為最多。

勞動部自2014年起開放僑外生留台工作評點制，僑外畢業生留台工作人數於近5年增長4倍。(大學問提供／李侑珊翻攝)

高仙桂則提到，2019年僑外畢業生核准留台計4901人次，占年度僑外畢業生總人數的46％，較2013年的1238人次，占比22％，大幅成長。

而為加強國際青年攬才，高仙桂也說，國發會已著手修法，將免除全球前500大的大學畢業生來台工作所需的2年工作經驗限制，也研議縮短在台取得碩博士學位僑外生永久居留年限，現行需符合連續居留5年，年居住達183日規定，修法後博士可縮短為3年，碩士為4年，以利其在台長期居住及發展。

不過，吸引境外生留台工作，外在挑戰眾多，台灣科技大學副校長劉代洋表示，其中問題包含我國企業本身是否願雇用境外生、企業的產業屬性是否跟國外出口業務相關、企業國際化的程度，以及外語接受的程度等。

劉代洋提到，對於主修工程和電資相關科系或從事高科技工作者，企業對中文要求不高，相對容易留台工作，境外生留台獲得評點制的70分並不難，關鍵還是境外生本身的專業能力。而在永久居留部分，大學教師可以聘用外籍人士，但是大學約用人員卻不能比照辦理，似乎有些可惜。

立法委員范雲指出，僑外生適用的「留台工作評點新制」目前每年名額仍有剩，顯示僑外生留台意願仍不足，未來作法除了強化僑外生在學校所學與業界連結以提高求職機會外，政府應積極建立永久居留權、語言課程、文化課程等配套，提高留台生活工作誘因。

范雲認為，僑外生留台工作，不應只為補充勞動人口的不足，而是要讓台灣成為多元文化與族群多樣性的社會，讓多元共融、兼容並蓄成為台灣作為海島國家的軟實力與競爭力。在台留學的僑生、外國學生已有在台生活求學經驗，政府也已投入教育預算，應該是延攬留台工作的重點族群。

(旺報 )