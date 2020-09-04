期待新型態的手機嗎？近日備受關注的 LG Wing 可旋轉螢幕手機，以及摩托羅拉(Motorola) razr 可折疊螢幕手機的 5G 版本，都已經確定正式發表日期。代表消費者們能真正將它們買回家的日子相當接近囉！

智慧手機嶄新型態 LG Wing

LG 日前正式宣布全新的 Explorer Project 將會在 9 月 14 日晚上 11 點(應是南韓當地時間，台灣時間是 14 日晚間 10 點)舉辦發表會，屆時揭曉該計畫的第一款產品，預計就是近日相當受到關注的 LG Wing 可旋轉螢幕手機。

LG Explorer Project 首場發表會時間確認

針對這一場發表會，LG 指出「當你發現新事物的時候，生活就會以意想不到的方式變得更好。」藉此邀請粉絲們可以在 9 月 14 日一同來了解並且嘗試感受 Explorer Project 所帶來的全新產品。相對於 Explorer Project 探索開發的全新產品，LG 額外指出 Universal Line 就是聚焦消費者生活方式，並且提供具競爭力裝置的產品線，而先前曾推出過的 LG VELVET 就是後者其中一員。

換句話說， Explorer Project 推出的產品不僅創新，也可能並非鎖定大眾市場。產品有機會僅以限量方式銷售，讓想嘗試體驗新世界的消費者，可以搶先感受。

摩托羅拉 razr 5G 手機

搶先三星，率先在 2019 年發表翻蓋設計可折疊螢幕手機 razr 的摩托羅拉，確定將會在 9 月 10 日晚間 7 點舉辦新品發表會。從官方微博曝光的海報來看，本次登場的新品預計將是可折疊螢幕手機 razr 的 5G 版本，也將是摩托羅拉所推出的第一款 5G 手機。

摩托羅拉將發表 razr 5G 版本。(摘自新浪微博)

據了解，razr 5G 搭載高通 Snapdragon 765G 處理器，搭配前置 2000 萬畫素相機，後置 4800 萬畫素相機，2800 mAh 電池。在台灣 5G 已經開台的前提下，不知道這一款 razr 5G 是否有機會登台銷售？

今年由於疫情影響，上半年許多新品發表時間都被迫押後，讓下半年新品量相對更多。以智慧型手機市場為例，在台灣下半年已有三星 Galaxy Z Flip 5G、Galaxy Note 20 系列、vivo X50 系列、realme X50 系列、OPPO Reno 4、華碩 ZenFone 7 系列、HTC U20 5G等產品都已陸續發表或開賣。緊接著則還有 LG Wing、摩托羅拉 razr 5G 以及蘋果 iPhone 12 等系列新品都將接棒發表，讓市場顯得相當熱鬧，消費者的選擇也將更為豐富。

(科技)