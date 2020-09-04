桃園市議員王浩宇4月12日在臉書提到「台北市政府口罩機超悲劇」遭告造謠，中壢警分局6月16日把案件送到桃園地院，法官認為移送時距離案發超過2個月，判駁回。市議會舒翠玲在議會痛批，警方不是故意拖延，就是公文管制失靈。

王浩宇4月12日在臉書發文批評台北市政府口罩機政策，指「結果口罩販賣機超悲劇。因為無法限制每人購買卡數，大家都拿5－10張健保卡購買，不到一小時內就被搶光，後面淋雨排隊一小時買不到大罵」。台北市議員侯漢廷告發王浩宇涉散布謠言，違反社會秩序維護法。

不過法院6月16日才收到公文，法官發現，收案時已經超過案發2個月，依法不受理，因此判駁回。舒翠玲4日在議會質疑，「中壢警分局時間算得很準，超過2個月又4天才把案件送到法院。」她更懷疑，警方是不是因為王浩宇是民進黨議員才會故意拖延？

「桃園警察程度這麼差嗎？」舒翠玲又批，如果不是警察故意拖延，那也是公文管制失靈、漠視人民提告的權益。此舉更會被台北市議會取笑，指執法機關沒有按照法律行事。對此警察局長陳國進則說，對此事並不知情，更不可能授意拖延。

警方也澄清，中壢警分局在5月22日收到北市警方發文，收文後立即發通知書給王浩宇，而王浩宇在6月10日到案完成筆錄。警方6月16日移送法院，絕無任何拖延情況。警方更說，文章發文至6月12日都未刪文，行為屬於連續狀態，對於法院以起始日認定超過2個月的駁回判決，給予尊重。

(中時 )