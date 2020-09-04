今年國慶大會首度開放民眾報名，以抽籤方式讓500人參加大會。慶籌會證實，受疫情影響，今年僑胞回台人數降低，騰出的座位數剛好可讓民眾參與國慶大會，由於抽籤屬隨機性質，為避免有人鬧場，慶籌會也會做好維安。

慶籌會表示，開放抽籤限量500名民眾參與，將在9月7日至13日以線上報名方式進行，預計在9月18日通知獲選民眾，幸運民眾將可獲得包括「特製口罩」在內的精美紀念品。

對於外界好奇，500位民眾背景不一，萬一有人鬧場如何處理，慶籌會祕書長陳宗彥說，當初決定500位民眾參與，也考量維安能量，慶籌會一定會考慮安全問題，做好維安工作。

目前已知500位民眾將安排在北廣場座位區，每個座位考量防疫，也會有30公分的間隔，另外參與的民眾的識別證上也會有QR CODE，可協助實名制辨識出席人員身分。陳宗彥在回應相關問題時也會，今年能有空間開放一般民眾參加，一部分也跟疫情因素有關，導致僑胞回國參與的人數降低，所騰出的座位數剛好可讓民眾參與國慶大會。

另外，同樣因疫情因素，今年規劃的僑胞將以人在國內的為主，也包含僑生，相關僑胞較無跨國因素限制。

陳宗彥表示，今年國慶晚會10月9日會在基隆港旁舉行，10月10日國慶焰火則在台南安平區施放。

而針對今年國慶主視覺設計，陳宗彥說今年主軸是「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」，長短線條代表的是台灣是多元聲音，每個顏色都有長短的視覺效果，會呈現立體感覺，其中4個顏色中，橘色代表 陽光跟希望、金色代表土地與榮耀、綠色代表冷靜與理性、紫色則是沈穩高貴。代表台灣是充滿陽光希望，此外，設計的動態系統中，也會加入聲音。

此外，針對外界質疑今年主視覺沒有中華民國，陳宗彥也說明，過去很多年度的主視覺都沒有中華民國，但整個視覺系統設計及用品提袋等設計中，大家放心「國旗絕對不會不見」，也會有慶祝中華民國109年國慶等字樣。

(中時 )