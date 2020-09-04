美股周四（3日）4大指數慘遭空頭狙擊，跌幅約在2.7%至5.7%之間，其中，費城半導體指數大屠殺5.7%，為6月以來單日最慘。外媒認為，費半崩跌背後原因，可能與大陸官方規劃新政策發展第三代半導體產業，以反制川普政府打壓有關。

美國財經媒體引述知情人士消息指出，大陸計畫在2021年至 2025年，在科學研究、教育和融資方面大力支持第三代半導體產業。大陸國家主席習近平已承諾，到 2025 年前，將在包括無線網路、人工智慧等 (AI) 在內的科技領域投入1.4兆美元。

目前大陸逾8成晶片仰賴進口，總額突破3千億美元。消息人士透露，面對美國在科技領域不斷打壓，斬斷外國供應鏈的種種行徑，大陸發展第三代半導體產業計畫的優先程度「和當年製造原子彈一樣」。

研調機構Gavekal Dragonomics指出，由於大陸第一、二代半導體技術落後國際大廠，且目前沒有其他國家在第三代技術居主導地位，大陸將以傾國之力押注該領域，希望如同5G一樣實現彎道超車。目前中國電子科技集團、三安光電等中企已進軍第三代半導體產業。

National Securities 首席市場策略師Arthur Hogan表示，美中關係緊張升高，成為8月來最恐懼時刻，並非因為首階段貿易協議談判，或是大陸農產品採購，而是一場在我們周遭的科技冷戰已開打。

稍早美晶片股歷經幾個月來最恐怖驚魂，如輝達（Nvidia）慘崩9.3%，為3月中旬以來最重跌幅，博通、高通分別重挫6.1%、5.5%，英特爾下跌3.6%。

(中時新聞網)