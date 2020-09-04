淡水分局自9月1日起配合全國同步展開為期1個月的路口安全大執法，除有員警走上街頭宣導行人交通安全意識、提升汽機車駕駛禮讓行人觀念，並同步於轄內民權路、中正東路及淡金公路沿線易肇事路口，針對車輛闖紅燈、不禮讓行人及行人違規等加強稽查取締工作，執行3日即舉發百餘件車輛及行人違規。

淡水警分局表示，根據統計資料顯示道路交通事故件數約有6成發生於路口，肇事原因以「未依規定讓車」及「違反號誌管制或指揮」最多，並以不遵守號誌傷亡事故比率較高；另路口行人事故肇因則以車輛「未注意車前狀況」及「搶越行人穿越道」、行人以「未依規定行走行人穿越道、天橋而穿越馬路」為最多，為守護路口安全，加強交通執法刻不容緩。

根據道路交通管理處罰條例「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰新臺幣1,200元至3,600元，「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」罰鍰為600元至5,400元，「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」罰鍰為300元，用路人應遵守交通規則，以免誤傷荷包。

淡水警分局呼籲，為維護路口安全保障行人路權，警方除加強宣導外，並落實稽查取締，籲請駕駛人及行人行經路口務必遵守交通規則，注意停讓規定，共同營造安全的用路環境。

(中時 )