維珍澳洲控股債權人在周五投票同意，讓美國貝恩資本集團(Bain Capital)出面收購澳洲第二大航空公司，德勤行政人員表示，為企業重整鋪路。

該筆交易將讓該航空公司走出自願管理程序(voluntary administration)，該公司在新冠疫情打擊旅行需求後，四月負債70億澳元(約50億美元)。貝恩的交易將讓無擔保債權人獲得9%~13%的投資回報，以及35億澳元的財務承諾。維珍股票將在10月31日進行轉移。

貝恩資本管理主管墨菲(Murphy)在聲明中表示，收購交易為該航空公司重建的里程碑。依照貝恩資本計畫，將削減三分之一人力，作為全面改革的一部分，並聚焦在國內線和短程國際波音737的營運商，以便與澳洲航空(Qantas Airways)競爭。維珍澳洲航空執行長表示，可能會退出部分市場讓給澳洲航空。澳洲航空此前也退出部分無獲利的航線。

維珍在周三指出，公司仍將尋求企業業務，但計畫將自身行銷在物有所值的選擇，而不是一味無代價地追尋大量帳收。

(時報資訊)