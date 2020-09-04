鎂合金機殼廠華孚(6235)公布8月份自結合併營收為新台幣1.84億元，相較於7月份的1.49億元及去年同期的1.67億元分別增加23.56%及10.44%。累計合併營收方面，前8月初估為11.63億元，較去年同期的14.75億元減少約21.14%。華孚第二季EPS達3.45元，擺脫了連續4個季度虧損。換言之，去年3月底昆山廠發生燃爆事件，致使部分產線停擺，影響業績表現的因子已經完全消化。

華孚生產客製化鎂鋁合金等輕合金機構，著重於高強度結構之輕量化、散熱性、及高信賴度之裝飾性外觀表面處理。Thixomolding核心技術是華孚主要的業務成長動力。

華孚科技自1993年開始投入Thixomolding (半固態觸變成型) 開發，將此技術自理論實踐成具量產性的製程。27年來，不斷改善機器設備／模具／材料運用等製程參數，深入研究每一個細節，形成今日華孚的核心技術。華孚生產筆記型電腦鎂鋁合金機構件，家庭娛樂系統零部件，綜合機構產品零部件以及車載產品鎂鋁合金機構件等。

華孚位於中國大陸的馬鞍山廠5月舉行二期建設工程開工典禮，預計明年2月廠房竣工。華孚表示，待二期完工後，一、二期廠房總面積將達8萬平方米，未來2至3年內，公司預計累計總投資可達人民幣7億元（約新台幣29.45億元）以上，年產能規劃為人民幣8億元（約新台幣33.65億元）。華孚也正在評估中國大陸以外設廠的可能性。華孚董事長蔡豐賜曾透露，已經有客戶提出海外生產的建議，並且有二、三個客戶準備往越南移動，並期望華孚能到當地設廠，但現階段公司仍在評估中。

(時報資訊)