《商情》需求增加 料支撐水泥行情 15:062020/09/04 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國雨季結束，中國各地開工率上升，水泥需求增加，估計9月開始大陸各地區的水泥價格可能陸續上調，而即將進入的第四季，可望恢復疫情爆發前的需求，料對整體水泥市場提供一定支撐。 另外，在大陸進入下半年旺季後，可望對國內廠家營運狀況加分，且政府推動前瞻建設、房地產市場需求回升、科技廠辦建案增加等，皆進一步提振國內水泥市場，料在需求大幅增加情況下，可望使國內水泥行情獲得支撐。(商品行情網) (時報資訊) #支撐 #水泥 #中國 #增加 #結束 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美、中股票基金 今年漲逾3成 04:102020/09/04 投資理財 《商情》獲利了結 打壓LME期鎳重挫近4％ 10:002020/09/04 財經 《金融》美股急挫 第一金投信4面向剖析後路 14:152020/09/04 財經 《盤中解析》美鬧股災 台股斷「電」挫逾百點 10:512020/09/04 財經 《晨間解盤》區間整理接近尾聲(倫元投顧提供) 08:522020/09/04 財經 《商情》美股走軟打壓 紐約期棉跌至2周低點 10:002020/09/04 財經 聚陽8月營收31億 年增近三成 04:102020/09/04 證券．權證 以就業市場和綠能發展為核心 法國砸3.46兆救市 11:422020/09/04 財經 報價強彈 塑化族群營運添利 04:102020/09/04 證券．權證 《業績-電子零件》車用訂單回籠 毅嘉8月營收月增13％ 09:092020/09/04 財經 財經熱門新聞 美科技股遭血腥屠殺 美媒爆背後兇手是大陸 - 即時 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 即時 美股慘摔800點 黑暗期要來了？對沖基金大老給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。