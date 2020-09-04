因中國雨季結束，中國各地開工率上升，水泥需求增加，估計9月開始大陸各地區的水泥價格可能陸續上調，而即將進入的第四季，可望恢復疫情爆發前的需求，料對整體水泥市場提供一定支撐。

另外，在大陸進入下半年旺季後，可望對國內廠家營運狀況加分，且政府推動前瞻建設、房地產市場需求回升、科技廠辦建案增加等，皆進一步提振國內水泥市場，料在需求大幅增加情況下，可望使國內水泥行情獲得支撐。(商品行情網)

(時報資訊)